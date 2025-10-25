Super League 2: Οι παίκτες της Καβάλας έστειλαν τον τερματοφύλακά τους στις κερκίδες μετά από δύο τραγικά λάθη (βίντεο)

Από τις κερκίδες αναγκάστηκε να δει το υπόλοιπο παιχνίδι ο τερματοφύλακας της Καβάλας, μετά τα δύο σοβαρά λάθη στα οποία υπέπεσε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Αναγέννηση Καρδίτσας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League 2.

Αρχικά, ο Γιάννης Ζωγράφος έχασε την μπάλα μέσα από τα πόδια του στο 12ο λεπτό του αγώνα και επέτρεψε στην Αναγέννηση Καρδίτσας να ανοίξει πολύ εύκολα το σκορ μέσα στην έδρα της Καβάλας. Λίγο αργότερα όμως έκανε ένα αντίστοιχο λάθος και παρότι αυτή τη φορά δεν κατέληξε σε γκολ, οι ίδιοι οι συμπαίκτες του ζήτησαν την αλλαγή του.

Έτσι και έγινε, με τον Ζωγράφο να περνάει στον πάγκο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια να του ζητείται να ανέβει στην εξέδρα, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα. Για την Καβάλα δεν άλλαξε πάντως τίποτα στο ματς, αφού ηττήθηκε με 3-2.

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν μάλιστα με 3-0 πριν μειώσουν οι γηπεδούχοι στο φινάλε.