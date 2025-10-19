Super League 2: Νίκησε και παραμένει πρώτη η Καλαμάτα (Βίντεο)

Η Καλαμάτα επέστρεψε στις νίκες στη Super League 2… Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη άφησε πίσω την ισοπαλία με το Αιγάλεω και επιβλήθηκε εκτός έδρας της Athens Kallithea με 2-1, πανηγυρίζοντας το πέμπτο «τρίποντό» της σε έξι αναμετρήσεις για τον Β΄ όμιλο του πρωταθλήματος.

Έτσι, η «μαύρη θύελλα» παραμένει επικεφαλής στην κατάταξη, διατηρώντας μικρό προβάδισμα σε σχέση με τους «διώκτες» της. Τα τέρματα των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Παμλίδης (8΄) και Μορέιρα (41΄), ενώ η Athens Kallithea μείωσε με τον Μαυριά στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους (45+2΄).

Στο μεταξύ, χάρη σε πέναλτι του Παπαγεωργίου στο 44ο λεπτό, ο αήττητος (4-2-0) Πανιώνιος νίκησε 1-0 εκτός έδρας το Αιγάλεω και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την κορυφή. Το «Σίτι» είχε δοκάρι στο 58΄ με τον Ενομό, όπως και οι «κυανέρυθροι» με τον Παπαγεωργίου στο 86΄.