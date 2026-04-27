Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Ντάνι Μερίδα με φόντο τους «16» του Madrid Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να συνεχίσει την θετική του παρουσία στοMadrid Open, αντιμετωπίζοντας τον Ντάνι Μερίδα (13:30, CosmoteSport 6) στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Ο Έλληνας τενίστας διανύει μία πολύ καλή περίοδο στην Μαδρίτη, βρισκόμενος μια ανάσα από τους «16» της διοργάνωσης. Πέρασε με 1-2 από τον Αμερικάνο Κίπσον και με 2-0 από τον Καζάκο Μπάμπλικ.

Η νίκη κόντρα στον Ισπανό Νο 102 κρίνεται σημαντική καθώς όχι μόνο θα τον φέρει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά θα τον ανεβάσει και στην παγκόσμια βαθμολογία ATP μετά από καιρό. Την δεδομένη στιγμή ο Στέφανος βρίσκεται στο Νο80.