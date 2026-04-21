Μαρία Σάκκαρη: Πέρασε με bye στον 2ο γύρο της Μαδρίτης – Τι ισχύει για την αντίπαλό της

Αλλαγή σεναρίου για την Μαρία Σάκκαρη στο Madrid Open, μιας και πέρασε με bye από τον πρώτο γύρο λόγω απόσυρσης της Eκατερίνα Αλεξαντρόβα.

Την Κυριακή 19/04 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την διοργάνωση της Μαδρίτης, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Τζάνις Τζεν. Όλα άλλαξαν όμως με την απόσυρση της Ρωσίδας, η οποία ήταν seeded, με την Μαρία να την αντικαθιστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι πέρασε κατευθείαν στον 2ο γύρο παρά την κλήρωση και θα αντιμετωπίσει μια εκ των Καρολίνα Πλίσκοβα, είτε παίκτρια από τα προκριματικά. Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τρίτη 21/04, ενώ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 24/04.