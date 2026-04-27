Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: ΕΔΕ για τα μπάζα που εντοπίστηκαν στη θάλασσα των Αλυκών

Η ανάρτηση του υπουργού Ναυτιλίας

Ωρωπός: ΕΔΕ για τα μπάζα που εντοπίστηκαν στη θάλασσα των Αλυκών
Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Διαπιστώθηκε στον αιγιαλό στον Ωρωπό μία υπόθεση αυθαίρετης παρέμβασης, έπειτα από καταγγελία για παράνομη εκτέλεση έργου στη θαλάσσια περιοχή των Αλυκών.

Σε ανάρτηση του στο Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, γνωστοποίησε ότι έπειτα από από επώνυμη καταγγελία ιδιώτη αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων, διαπιστώθηκε επιχωμάτωση έκτασης περίπου 60 επί 8 μέτρων προς τη θάλασσα, εντός της αρμοδιότητας του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού.

Ο υπουργός επισήμανε ότι για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ διενεργεί προανάκριση η Λιμενική Αρχή.

Επίσης τόνισε ότι έχει κινητοποιηθεί η Κτηματική Υπηρεσία για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση.

