Ωρωπός: ΕΔΕ για τα μπάζα που εντοπίστηκαν στη θάλασσα των Αλυκών

Διαπιστώθηκε στον αιγιαλό στον Ωρωπό μία υπόθεση αυθαίρετης παρέμβασης, έπειτα από καταγγελία για παράνομη εκτέλεση έργου στη θαλάσσια περιοχή των Αλυκών.

Σε ανάρτηση του στο Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, γνωστοποίησε ότι έπειτα από από επώνυμη καταγγελία ιδιώτη αλλά και σχετικών δημοσιευμάτων, διαπιστώθηκε επιχωμάτωση έκτασης περίπου 60 επί 8 μέτρων προς τη θάλασσα, εντός της αρμοδιότητας του Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού.

Ο υπουργός επισήμανε ότι για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ διενεργεί προανάκριση η Λιμενική Αρχή.

Με αφορμή επώνυμη καταγγελία ιδιώτη και δημοσιεύματα περί παράνομης εκτέλεσης έργου στο θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Τμήματος Ωρωπού (περιοχή Αλυκες), διαπιστώθηκε επιχωμάτωση διαστάσεων 60m x 8m προς την πλευρά της θάλασσας. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) April 27, 2026

Επίσης τόνισε ότι έχει κινητοποιηθεί η Κτηματική Υπηρεσία για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, διατάχθηκε και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση.