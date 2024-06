Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγυρίζει την τέταρτη πρόκρισή του στα προημιτελικά του Roland Garros τα τελευταία πέντε χρόνια, επικρατώντας με ανατροπή και 3-1 σετ του μαχητικού Ιταλού Ματέο Αρνάλντι.

Ο σπουδαίος Έλληνας τενίστας και Νο.9 της παγκόσμιας κατάταξης περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του, με τον Κάρλος Αλκαράθ να είναι το μεγάλο φαβορί κόντρα στον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.

Buzzing to bee in the last 8! 👊

#RolandGarors @steftsitsipas pic.twitter.com/h0X8gqOaLt