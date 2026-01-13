Σλοβενία – Ελλάδα 8-23: Εβγαλε την… υποχρέωση η Εθνική πόλο

Ακόμη έναν -αναμενόμενο- «περίπατο» έκανε η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Η ελληνική ομάδα συνέτριψε 23-8 τη σαφώς πιο αδύναμη Σλοβενία, διπλασίασε τις νίκες της στο τουρνουά και ετοιμάζεται πλέον να πέσει στα… βαθιά.

Η πρώτη θέση του Β΄ ομίλου θα κριθεί στο ντέρμπι της Πέμπτης (15/1, 21:30) με την Κροατία, ο νικητής του οποίου θα κάνει παράλληλα πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκριση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Η εθνική βρέθηκε πίσω με 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα, αλλά ήταν θέμα χρόνου να «πατήσει γκάζι» και να… εξαφανιστεί. Με έξι αναπάντητα γκολ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε 7-2 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και το παιχνίδι πήρε την προβλεπόμενη μορφή, με τη «γαλανόλευκη» να αυξάνει συνεχώς τη διαφορά. Ο Θοδωρής Βλάχος μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, χρησιμοποίησε και πάλι (όπως και απέναντι στη Γεωργία) από ένα ημίχρονο τους δύο τερματοφύλακες, Ζερδεβά και Τζωρτζάτο, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός δίνει σε πολλούς διαφορετικούς παίκτες τις εκτελέσεις πέναλτι, θέλοντας προφανώς να τους έχει «ζεστούς» για παιχνίδια που ενδέχεται να κριθούν στη «ρώσικη ρουλέτα».

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Δημήτρης Νικολαϊδης, με τέσσερα γκολ και αρκετές κερδισμένες αποβολές και πέναλτι, ενώ άλλα τέσσερα τέρματα πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος (όλα στο δεύτερο ημίχρονο).

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Σλοβενία): 2-7, 1-5, 2-7, 3-4

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Στεφάνοβιτς (περιφέρεια), 1-1 Γκίλλας (περιφέρεια), 2-1 Κάντιβετς (πέναλτι), 2-2 Γκιουβέτσης (π.π.), 2-3 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 2-4 Νικολαϊδης (φουνταριστός), 2-5 Παπαναστασίου (πέναλτι), 2-6 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 2-7 Παπαναστασίου (π.π.), 3-7 Τρόπαν (περιφέρεια), 3-8 Παπαναστασίου (μπάσιμο), 3-9 Νικολαϊδης (φουνταριστός), 3-10 Καλογερόπουλος (πέναλτι), 3-11 Νικολαϊδης (φουνταριστός), 3-12 Χαλυβόπουλος (περιφέρεια), 3-13 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 3-14 Κάκαρης (φουνταριστός), 4-14 Πότοτσνικ (περιφέρεια), 4-15 Γενηδουνιάς (π.π.), 4-16 Αργυρόπουλος (κόντρα), 4-17 Αργυρόπουλος (π.π.), 4-18 Γκίλλας (πέναλτι), 5-18 Τρόπαν (περιφέρεια), 5-19 Γκίλλας (περιφέρεια), 6-19 Τσαντς (φουνταριστός), 6-20 Αργυρόπουλος (π.π.), 6-21 Γενηδουνιάς (π.π.), 6-22 Νικολαϊδης (π.π.), 7-22 Πότοτσνικ (περιφέρεια), 7-23 Κάκαρης (φουνταριστός), 8-23 Ν. Στρομάγερ (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 7/11 με παίκτη παραπάνω, 3/4 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού, 1 με μπάσιμο και 1 στην κόντρα.

Η Σλοβενία είχε 0/4 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Παούνοβιτς (4΄01΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου) και ο Τσέραρ (7΄24΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Μίσκοβιτς (Μαυροβούνιο), Ντε Ραφαέλε (Μάλτα)

Οι συνθέσεις:

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Τσαντς 1, Σάντακ, Λίπνικ, Ν. Στρομάγερ, Παούνοβιτς, Φίτσουρ, Τσέραρ, Τρόπαν 2, Πότοτσνικ 2, Μπούλαϊτς, Μπ. Στρομάγερ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς