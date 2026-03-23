Σεβίλλη: Τέλος και επίσημα ο Αλμέιδα

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν είναι πλέον προπονητής της Σεβίλλης, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην δέκατη πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Υπό πίεση από την κακή πορεία της ανδαλουσιανής ομάδας, η οποία παραμένει χωρίς νίκη για τρία παιχνίδια, ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ δεν κατάφερε να επιβιώσει από την εντός έδρας ήττα απέναντι στη Βαλένθια, το περασμένο Σάββατο (0-2).

«Ο Ματίας Αλμέιδα απολύθηκε από τη θέση του ως προπονητής της Σεβίλλης. Ο Αργεντινός προπονητής αποχωρεί από τον πάγκο του μετά από 32 επίσημους αγώνες, συμπεριλαμβανομένων 29 στη LaLiga και 3 στο Copa del Rey, από την άφιξή του στον σύλλογο της Nervión το καλοκαίρι του 2025.

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

Η Σεβίλλη θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ματίας Αλμέιδα και την ομάδα του για το έργο που επιτέλεσαν τους τελευταίους μήνες και του εύχεται καλή τύχη στις επόμενες επαγγελματικές του προκλήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.