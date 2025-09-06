Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» στο EuroBasket 2025 – Οι Σκανδιναβοί πέταξαν εκτός οκτάδας τους «πλάβι»

Η Φινλανδία έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο EuroBasket 2025 καθώς επικράτησε (92-86) της Σερβίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Ρίγα της Λετονίας.

Πλέον, οι Φινλανδοί θα παίξουν πλέον στα προημιτελικά, με τον νικητή του αγώνα της Γαλλίας με τη Γεωργία αύριο Κυριακή (7/9, 15:15).

Ο πάουερ φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Λάουρι Μάρκανεν, ήταν ο στυλοβάτης αυτής της τεράστιας νίκης-πρόκρισης με 29 πόντους (έστω και με 1/9 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 3 ασίστ. Όμως, στο τέλος, την «υπογραφή» τους έβαλαν ο Έλιας Βάλτονεν με διαδοχικά τρίποντα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά της 4ης περιόδους και 13 συνολικά (3/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο 18χρονος Μίκα Μούρινεν που είχε μπει εντυπωσιακά στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, με δύο τρίποντα. Ο Μίκαελ Γιάντουνεν πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Μάιρο Λιτλ, με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς που είχε μόνος του 14/19 βολές την ώρα που η Φινλανδία μέτρησε 17/20, τέλειωσε το ματς με 33 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 ασίστ. Όμως, μόνο ο Νίκολα Γιόβιτς σημείωσε διψήφιο νούμερο πόντων (20) μετά τον σούπερ σταρ των Σέρβων. Ο Μάρκο Γκούντουριτς είχε 1/8 τρίποντα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 3, Γιόβιτς 20 (3/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μαρίνκοβιτς, Ντόμπριτς 9 (3/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιόκιτς 33 (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 14/19 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μίτσιτς 8 (2/6 σουτ), Γκούντουριτς 5 (1/8 σουτ), Γιόβιτς, Αβράμοβιτς 6 (2/5 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 2

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 13 (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σάλιν 6 (2), Ενκαμουά 3 (1), Γιάντουνεν 15 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Βάλτονεν 13 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Μαξούνι, Μάντσεν, Μάρκανεν 29 (7/15 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 12/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Μούρινεν 9 (2/4 τρίποντα), Γκούσταβσον, Γκράντισον 4