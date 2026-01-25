Σεμέδο: Γυναίκα τον κατήγγειλε για σωματική βία – Τι απάντησε ο πρώην άσος του Ολυμπιακού

Για άσκηση σωματικής βίας κατηγορείται ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και νυν της πορτογαλικής AVS, Ρούμπεν Σεμέδο, από μια γυναίκα, μετά τη σύλληψή του στα τέλη Δεκεμβρίου για ενδοοικογενειακή βία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας:

«Έχασα τα όμορφα και υπέροχα κολιέ μου, μου τα τράβηξε. Δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή του, αλλά με κάλεσε να πάω να τον βρω. Του είπα ότι δεν έπρεπε να πάω γιατί, εντάξει, ήταν το σπίτι του… Όταν φτάνω εκεί, βλέπω πέντε ή έξι μαύρους άνδρες να κάθονται σε ένα τραπέζι. Δεν είμαι ρατσίστρια, προσοχή. Κι εγώ ήμουν η μόνη γυναίκα. Τώρα πείτε μου τι ήθελε.

Δεν ξέρω, αλλά αυτό που ήθελε δεν το κατάφερε. Γιατί εγώ μιλάω πολύ, πάρα πολύ. Ή αλλιώς κλειδώνομαι. Και δεν του άρεσε. Νομίζει ότι μπορεί να μου φέρεται όπως στις άλλες, αλλά να ένα μήνυμα: θα έχεις τη δημοσιότητα που σου αξίζει. Γιατί δεν με ξέρεις από πουθενά. Θα την έχεις, φίλε. Θα την έχεις. Άλλωστε, αυτά τα σημάδια εδώ, που με πονούν κιόλας, είναι από το πώς μου έσφιγγε το πρόσωπο, με εμπόδιζε να αναπνεύσω, να φωνάξω, να ζητήσω βοήθεια. Τον βιντεοσκόπησα καθώς έφευγα από το σπίτι του. Και είπα ότι με χτύπησε.

Είχε τόσους φίλους στο σπίτι, δεν ξέρω γιατί. Και από πάνω με ρωτάς αν θέλω να πιώ. Δεν πίνω αλκοόλ, δόξα τω Θεώ. Αν ήθελα να φάω; Όχι, έχω φαγητό στο σπίτι. Δεν θέλω τα λεφτά σου, έχω τα δικά μου. Αλλά εντάξει. Νομίζεις ότι είσαι κάποιος σημαντικός ‘μαύρος’ μόνο και μόνο επειδή παίζεις μπάλα. Απλά για να πω ότι πέρασα μια άσχημη αγωνία, την πέρασα. Απειλήθηκα.

Είπε ότι ήθελε να με πάει κάτω —γιατί το σπίτι του είναι τεράστιο—, ότι ήθελε να με κλειδώσει εκεί, ότι ήθελε να με αναγκάσει να σβήσω το βίντεο. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σε άλλους, αλλά με μένα δεν τα κατάφερε. Γιατί ο Θεός είναι μεγάλος. Δεν έπρεπε να είχα πάει, το ομολογώ. Αλλά μερικές φορές, όταν νιώθουμε ευάλωτοι και πιστεύουμε ότι η αγάπη μπορεί να έρθει ξανά, ότι όλα θα αλλάξουν. Αλλά γι’ αυτό ποτέ δεν έκανα αυτό το βήμα να θέλω να είμαι με κάποιον. Επειδή είναι έτσι. Φαίνονται καλοί, αλλά μετά είναι όλοι σκ@@@.

Δεν ντρέπομαι να μιλήσω γι’ αυτό. Όποιος δεν γουστάρει, ας με διαγράψει, γεια. Ξέρω ότι βλέπεις τα stories μου. Δεν αξίζεις. Δεν αξίζεις τίποτα. Πέντε στρατιώτες στο τραπέζι, τι ήθελες; Ήθελες να κάνεις όργιο; Γουρούνι, είσαι γιος της π@@@ φίλε. Και θα στο πω κατάμουτρα. Φαίνεται ότι έκανες σ@@@ και παλιά, έτσι δεν είναι; Αλλά εντάξει, εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός ο τύπος. Φτάνω στο σπίτι και είναι πέντε άντρες εκεί; Γιατί; Εγώ πήγαινα μόνο για εκείνον. Κορίτσια, προσοχή.

Σας δίνω μόνο μαθήματα, πολλά μαθήματα. Εμένα με πόνεσε, αλλά πέρασε. Είμαι καλά τώρα. Τώρα θα υποφέρει αυτός. Το σώμα μου πονάει πολύ. Νιώθω πιο ήρεμη. Και η γνώμη σας, εμένα, δεν με ενδιαφέρει. Απλά μοιράζομαι μια κατάσταση που πέρασα, ώστε αν θέλετε να συναντηθείτε με κάποιον, να το κάνετε σε δημόσιο χώρο. Ανεξάρτητα από το αν είναι γνωστός ή όχι. Μετά είδα ότι ήταν γνωστός, αλλά δεν με ένοιαξε καν».

Η απάντηση του ποδοσφαιριστή

Ο Σεμέδο απάντησε στη γυναίκα με story στο instagram λέγοντας: «Στο αποκορύφωμα όλων των αποκαλύψεων, οι μάσκες θα πέσουν. Γιατί να μην δουλέψουμε για να το πετύχουμε; Το εύκολο χρήμα δεν είναι ποτέ καλό…», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δε συμμερίζεται την πλευρά της γυναίκας που τον κατηγορεί.