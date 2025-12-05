Σάρωσε του χρόνους με νέο πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου και πέρασε στα ημιτελικά των 200μ. μεικτής του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (βίντεο)

Ασταμάτητη είναι η Νικόλ Παυλοπούλου που με καταπληκτική κούρσα προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200μ. της μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πολωνίας.

Η Ελληνίδα αθλήτρια έκανε μία μαγική εμφάνιση σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 2:09:68 και όπως δήλωσε η ίδια στόχος της είναι να φτάσει μέχρι τον τελικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην προκριματική της σειρά τερμάτισε δεύτερη και προκρίθηκε ως 9η στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Το προηγούμενο ρεκόρ της ήταν 2:10:63. Η ίδια είχε κάνει ήδη πανελλήνιο ρεκόρ στο Πανυερωπαϊκό στα 100μ. μεικτής και τώρα κατέχει και στα 200μ. νέο ρεκόρ.

Ο 1ος ημιτελικός, που συμμετέχει η Ελληνίδα αθλήτρια είναι το βράδυ στις 21:06 (05/12).