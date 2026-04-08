Σαμίρ Νασρί: Εμπλέκεται σε σκάνδαλο φοροδιαφυγής ο πρώην σταρ του γαλλικού ποδοσφαίρου

Σοβαρές κατηγορίες για φοροδιαφυγή αντιμετωπίζει ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι, Σαμίρ Νασρί.

Σύμφωνα με το Mozzart Sport, ο πρώην διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής δήλωνε ως μόνιμη κατοικία του το Ντουμπάι, ωστόσο οι αρχές εντόπισαν στοιχεία που δείχνουν πως στην πραγματικότητα διέμενε στο Παρίσι, επιχειρώντας να αποφύγει τη φορολόγηση στη Γαλλία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύφθηκε η υπόθεση-σκάνδαλο. Μέσα σε διάστημα ενός έτους, ο Νασρί φέρεται να πραγματοποίησε 212 παραγγελίες φαγητού μέσω της πλατφόρμας Deliveroo, όλες στην ίδια διεύθυνση και στο όνομά του, γεγονός που αποτέλεσε βασικό στοιχείο για τις αρχές.

Η έρευνα επεκτάθηκε και στα επαγγελματικά του δεδομένα, με τους ελεγκτές να εξετάζουν το συμβόλαιό του ως τηλεοπτικός αναλυτής. Οι υποχρεώσεις του Σαμίρ Νασρί προέβλεπαν συμμετοχή σε 40 έως 45 εκπομπές μέσα σε μία σεζόν, κάτι που θεωρείται δύσκολο να συμβεί εάν πράγματι ζούσε μόνιμα στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, από τον έλεγχο των αεροπορικών του μετακινήσεων προέκυψε πως ο Νασρί πέρασε από 126 έως και 208 ημέρες στη Γαλλία την περίοδο 2021-2023, ενώ η παρουσία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτιμάται μεταξύ 42 και 124 ημερών.

Η φορολογική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στη δέσμευση ενός ακινήτου του στο Παρίσι, καθώς και στο «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών του.

Ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμο άνω των 5 εκατ. ευρώ.