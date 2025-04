Ο Σακίλ Ο’Νιλ αποτελεί μία εξέχουσα προσωπικότητα ο οποίος έχει παραμένει στο χώρο του ΝΒΑ ως σχολιαστής στην εκπομπή NBA on TNT.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ κατάφερε να γίνει viral προσθέτοντας ακόμη μία ξεκαρδιστική στιγμή στο best of της ιστορικής εκπομπής καθώς δεν μπόρεσε να αγνοήσει το… κάλεσμα της μητέρας φύσης κι έφυγε τρέχοντας από το πλατό.

Οι υπόλοιποι σχολιαστές στην εκπομπή πήραν τον τέσσερις φορές πρωταθλητή στο…ψιλό.

«Να ανάψουμε κανένα σπίρτο, φέρτε αναπτήρες», είπε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ενώ ο Κένι Σμιθ ανέφερε: «Ελπίζω να κλείσαμε το μικρόφωνό του», ανέφερε. Ο Έρνι Τζόνσον αποκάλυψε ωστόσο πως «… είναι οι παρενέργειες, γιατί εδώ και λίγο καιρό πίνει ελαιόλαδο για να καθαρίσει το μέσα του».

Shaq had to hustle out of Studio J 🤣😅 pic.twitter.com/HcAXHjqUki