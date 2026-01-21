Ρουμανία – Ελλάδα 9-18: Ακάθεκτη η Εθνική πόλο, ετοιμάζεται για τη μάχη των ημιτελικών με την Ουγγαρία

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών επικράτησε 18-9 της Ρουμανίας και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον ΣΤ’ όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι και πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό με την Ουγγαρία.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου, έβγαλαν με νίκη την αγγαρεία και έκαναν το 6/6 στη φάση των ομίλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μυαλό όλων στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι στον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Ουγγαρία το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) στις 18:00 ώρα Ελλάδος όπου θέλουν να πάρουν την νίκη και την μεγάλη πρόκριση στον τελικό εξασφαλίζοντας και ένα μετάλλιο.