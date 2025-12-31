Ρομπέρτο Κάρλος: Δεν έπαθα καρδιακή προσβολή – Ήταν μια προληπτική ιατρική επέμβαση

Τις φήμες για καρδιακή προσβολή διέψευσε με ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο, ο Ρομπέρτο Κάρλος.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ήταν μια προληπτική ιατρική επέμβαση, που είχε προγραμματιστεί.

Αναλυτικά:

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποιες πρόσφατες φήμες.

Πρόσφατα έκανα μια προληπτική ιατρική επέμβαση, που είχε προγραμματιστεί με την ομάδα των γιατρών μου. Η διαδικασία πήγε καλά και είμαι καλά. Δεν είχα καρδιακή προσβολή.

Αναρρώνω ομαλά και ανυπομονώ να επιστρέψω στην κανονική μου κατάσταση και να συνεχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου δραστηριότητες.

Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα στήριξης και ενδιαφέροντος. Θέλω να σας καθησυχάσω ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ θερμά όλη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε».