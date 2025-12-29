Ρόμα – Τζένοα 3-1: Επιστροφή στις νίκες και άνοδος στην 4αδα (Βίντεο)

«Ζωντανή» στη «μάχη» του τίτλου στη Serie A έμεινε η Ρόμα καθώς νίκησε εντός έδρας την Τζένοα.

Η ομάδα του Τζανπιέρο Γκασπερίνι έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο το 2025, επικρατώντας στο «Ολίμπικο» με 3-1 της Τζένοα για την 17η αγωνιστική και πλησιάζοντας στο -3 από την πρωτοπόρο, Ίντερ, αλλά με ματς περισσότερο.

Η «σεμνή τελετή» στην «αιώνια πόλη» είχε τελειώσει με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Αυτό διότι οι «τζαλορόσι» μέσα σε 18 αγωνιστικά λεπτά (14′-31′) σκόραραν τρεις φορές (Σούλε, Κονέ, Φέργκιουσον) κι όπως γίνεται αντιληπτό το δεύτερο ημίχρονο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το μόνο που κατάφεραν οι Γενοβέζοι ήταν να μειώσουν στο φινάλε με τον 19χρονο, Τζεφ Εκατόρ.

Ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή των «Ρωμαίων».