Ολυμπιακός: Στο… 30% η ελπίδα για τα νοκ άουτ του Champions League

Ο Ολυμπιακός έπρεπε να νικήσει την Αϊντχόφεν ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης του στο νοκ άουτ του Champions League.

Η ομάδα του Πειραιά κρατούσε τους τρεις βαθμούς της νίκης αλλά στο 90+3′ η PSV ισοφάρισε.

Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε ένα βαθμό και σε συνδυασμό με εκείνον με την Πάφο έχει 2 μετά από 4 αγώνες και είναι στην 31η από τις 36 θέσεις.

Πως μπορεί να μπει στην 24αδα ο Ολυμπιακός; Έχει πιθανότητες; Το Football Meets Data ανέλυσε τα δεδομένα και του δίνει 30% πιθανότητες πρόκρισης.

Σύμφωνα με την ανάλυση ο Ολυμπιακός μπορεί να μαζέψει από 7 έως 11 βαθμούς.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν άλλους τέσσερις αγώνες και μέσα σε αυτούς είναι και το εντός έδρας ματς με τη Ρεάλ (26/11) το οποίο το Football Meets Data θεωρεί χαμένο.

Από την άλλη θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει άλλους 9 βαθμούς στα παιχνίδια με Καϊράτ (εκτός, 9/12), με Λεβερκούζεν (εντός, 20/1) και με τον Άγιαξ (εκτός, 28/1).

Με τρεις νίκες ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα στους «24» και στα νοκ άουτ για μια θέση στους «16». Σύμφωνα με την ανάλυση εάν ο Ολυμπιακός έχει συνολικά 7 βαθμούς έχει 0,7% πιθανότητες πρόκρισης. Με 8 έχει 12,7% και με 9 έχει 66,8%. Με 10 έχει 98,8% και με 11 έχει 100%.