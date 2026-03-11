Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0: Με «όργια» Βαλβέρδε αγκαλιάζει τα «προημιτελικά» του Champions League

Με τον Βαλβέρδε να κάνει όργια η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των 16 του Champions League.

O Ουρουγουανός άσος της ισπανικής ομάδας ήταν ασταμάτητος και πέτυχε τρία γκολ οδηγώντας την ομάδα του σε μια σπουδαία νίκη κόντρα στους Άγγλους. Μάλιστα, το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο αλλά ο Βινίσιους νικήθηκε από τον Ντοναρούμα στο πέναλτι που εκτέλεσε στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Βαλβέρδε σκόραρε αρχικά στο 20ο λεπτό για να έρθει στο 27ο να κάνει το 2-0, ενώ έγραψε το 3-0 στο 42ο λεπτό.