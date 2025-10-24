Ράφα Μπενίτεθ: Η νύχτα των θαυμάτων στην Κωνσταντινούπολη και οι απειλές των οπαδών της Έβερτον

Ένα προπονητής που στην κυριολεξία έχει πετύχει τα πάντα έρχεται στον Παναθηναϊκό μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των πρασίνων με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός με χρόνια εμπειρίας στο υψηλό επίπεδο έρχεται στην Ελλάδα να αναλάβει τον Παναθηναϊκό σε μία περίπτωση που θυμίζει και Λίβερπουλ του 2004 καθώς η δίψα για τίτλους στο πράσινο στρατόπεδο είναι τεράστια. Ο άνθρωπος που έφερε το πρώτο Champions League μετά από 20 χρόνια στο Λίβερπουλ το 2005 έρχεται στην Αθήνα και ελπίζει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.

Νωρίτερα είχε κάτσει στον πάγκο της Βαλένθια για τρία χρόνια, φτιάχνοντάς το όνομα του και ακολούθησε η Λίβερπουλ στην οποία έμεινε για 6 χρόνια πέφτοντας πάνω στη αυτοκρατορία του Φέργκιουσον στο Μάντσεστερ με την Γιουνάιτεντ αλλά και του Μουρίνιο με την Τσέλσι. Μετά τη Λίβερπουλ έκατσε, κατά σειρά, στους πάγκους των Ίντερ, Τσέλσι, Νάπολι, Ρεάλ Μαδρίτης και Νιουκάστλ πριν κάνει το ταξίδι για την Κίνα και τη Νταλιάν το 2019.

Το 2021 ανέλαβε την Έβερτον, από όπου αποχώρησε μετά από 22 αγώνες και τελευταία του ομάδα ήταν η Θέλτα.

Τίτλοι που…ζαλίζουν

Ο Μπενίτεθ συνήθιζε να πηγαίνει σε ομάδες οι οποίες ήθελα να διακριθούν μετά από πολλά χρόνια. Αυτό συνέβη με την Βαλένθια και την Λίβερπουλ, ενώ σοβαρή δουλειά έκανε επίσης στους πάγκους της Νάπολι και της Τσέλσι.

Με τη Βαλένθια κατέκτησε δύο φορές το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ισπανίας (2002 και 2004), καθώς επίσης και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (2004) και έγινε έτσι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας μέσα σε τρία μόλις χρόνια.

Στην πρώτη του χρονιά στη Λίβερπουλ, κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Το 2006 οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του κυπέλλου Αγγλίας και τη μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων στο πρωτάθλημα (82) για τη Λίβερπουλ από την ίδρυση της Πρέμιερ Λιγκ.

Την περίοδο 2006-2007 η Λίβερπουλ έφτασε για δεύτερη φορά στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ όπου ηττήθηκε από τη Μίλαν με 2-1. Από τη θέση του προπονητή της Ίντερ κατέκτησε το Σούπερ Κύπελλο Ιταλίας, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ καθώς και το Διηπειρωτικό Κύπελλο για το 2010.

Τον Νοέμβριο του 2012 ανέλαβε την Τσέλσι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, όπου κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ.

Το ταπεινό ξεκίνημα

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την κ17 της Ρεάλ Μαδρίτης από το 1986 έως το 1993 ενώ μετά για ένα χρόνο έγινε βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα στο πλάι του Μπενίτο Φλόρο.

Στην συνεχεία, το 1995 σε ηλικία 37 χρόνων πήρε την πρώτη του ευκαιρία ως προπονητής στην ομάδα της Βαγιαδολίδ και στην συνέχεια τις Οσασούνα, Εξτρεμαδούρα, Τενερίφη (όπου τις ανέβασε στα μεγάλα σαλόνια της Ισπανίας) και Βαλένθια μέχρι το 2004 πριν μετακομίσει στο Λίβερπουλ όπου άφησε το στίγμα του με δύο παρουσίες σε τελικούς Champions League και πολλούς τίτλους στα έξι χρόνια παρουσίας του εκεί.

Ράφα Μπενίτεθ: Το θαύμα της Κωνσταντινούπολης

Στις 25 Μαΐου του 2005, Μίλαν και Λίβερπουλ χάρισαν στον ποδοσφαιρικό πλανήτη τον πιο απρόβλεπτο και πιο συναρπαστικό τελικό στην ιστορία του Champions League.

Η Λίβερπουλ με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της ανέτρεψε το εις βάρος της 3-0 και γύρισε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 21 χρόνια επικρατώντας της Μίλαν στα πέναλτι. Η Λίβερπουλ έχανε 3-0 στο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο ημίχρονο μπροστά σε ένα κοινό 70.000 φιλάθλων στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης ισοφάρισε το παιχνίδι βάζοντας τρία τέρματα σε διάστημα 6 λεπτών.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στη ρουλέτα των πέναλτι. Η Μίλαν έχασε τα δύο πρώτα, η Λίβερπουλ ήταν εύστοχη στα δύο πρώτα, αλλά το τρίτο χάθηκε από τον Ρίσε. Έτσι μετά από τέσσερα χτυπήματα η Λίβερπουλ είχε προηγηθεί 3-2.

Ο Ουκρανός επιθετικός της Μίλαν Αντρέι Σεφτσένκο, ο οποίος είχε σκοράρει το νικητήριο πέναλτι στον Τελικό του 2003 απέναντι στη Γιουβέντους, ανέλαβε το τελευταίο πέναλτι της Μίλαν, γνωρίζοντας ότι έπρεπε να το μετατρέψει σε γκολ για να αποτρέψει τη νίκη της Λίβερπουλ. Δυστυχώς για τη Μίλαν, το έστειλε ακριβώς στη μέση, όπου απομακρύνθηκε από τον Ντούντεκ.

Όπως παραδέχτηκε και ο Ράφα Μπενίτεθ μετά τον αγώνα: «Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχω λόγια να εκφράσω αυτά που νιώθω αυτή τη στιγμή». «Ως αρχηγός αυτής της ομάδας, πρέπει να πω ότι δεν υπήρχε πιο περήφανος άνθρωπος στον πλανήτη εκείνη τη νύχτα», θα θυμόταν αργότερα ο Τζέραρντ, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος και αρχηγός της Λίβερπουλ.

«Ήταν μια σουρεαλιστική βραδιά και ένα σουρεαλιστικό παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ακόμη και τώρα είναι δύσκολο να περιγράψω, τι συνέβη εκείνο το βράδυ».

Τα “πάνω-κάτω” με την Νιούκαστλ

Ο Ισπανός τεχνικός έμεινε για πολλά χρόνια εργαζόμενος στην Αγγλία καθώς έκατσε στους πάγκους της Λίβερπουλ (2004-2010) της Τσέλσι, της Νιουκαστλ και της Έβερτον.

Η μοίρα τον έφερε ξανά στο Νησί, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Νιουκάστλ, στις 11 Μαρτίου του 2016. Το έργο του ήταν δύσκολο, χρειάστηκε μάλιστα ένας ολόκληρος μήνας για να έρθει η πρώτη νίκη (3-0 τη Σουόνσι) και μοιραία ήρθε ο υποβιβασμός στην Championship.

Η διοίκηση στήριξε τον Ισπανό και εκείνος ανέβασε την ομάδα ως πρωταθλήτρια στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου την αμέσως επόμενη σεζόν.

Τα απειλητικά μηνύματα όταν πήγε στην Έβερτον

Σε έναν από τους πρόσφατους σταθμούς της καριέρας του, ο Μπενίτεθ ανέλαβε την Έβερτον το 2022, που αποτελεί τον τοπικό αντίζηλο της Λίβερπουλ στο Μερσισάιντ. Η πρόσληψη του δεν ήχησε καλά στα αυτιά των οπαδών της Έβερτον που του έστελναν μέχρι και απειλητικά μηνύματα, έτσι η παρουσία του εκεί ήταν αρκετά σύντομη.

Παρόλα αυτά, η κάκιστη πορεία της ομάδας που ήταν συνεχεία κοντά στον υποβιβασμό ανάγκασε την διοίκηση να τον απομακρύνει μόλις 6 μήνες μετά την πρόσληψη του. Τελευταία δουλειά του Ισπανού τεχνικού πριν τον Παναθηναϊκό υπήρξε η Θέλτα από την οποία έμεινε ελεύθερος τον περασμένο Ιανουάριο.