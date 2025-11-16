Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός 64-88: Ξέσπασαν μετά την ήττα από την Αρμάνι οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 88-64 του Προμηθέα στην Πάτρα για την Basket League το απόγευμα της Κυριακής 16/11.

O Ολυμπιακός επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη στο ερυθρόλευκο «Δημήτριος Τόφαλος», καθώς με «όπλο» την καλή της άμυνα επέτρεψε μόλις 23 πόντους στον Προμηθέα στο πρώτο μέρος και πήρε προβάδισμα 22 πόντων ήδη από το ημίχρονο.

Για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους και ο Σέιμπεν Λι με 15, ενώ σημαντική ήταν και η προσφορά των Ντόρσεϊ και Πίτερς που φρόντισαν να βάλουν την ομάδα σε ρόλο οδηγού από την αρχή.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε τους έξι πρώτους πόντους της αναμέτρησης και στη συνέχεια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε τη σκυτάλη και ευστοχώντας σε τρία τρίποντα και ανεβάζοντας τη διαφορά στους επτά (12-19) στο τέλος της περιόδου.

Στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός αύξησε την πίεσή της ακόμη περισσότερο και με τον Άλεκ Πίτερς να ευστοχεί σε συνεχόμενες προσπάθειες δύο πόντων, πήρε διψήφια διαφορά. Στο δεύτερο μισό της περιόδου ήταν η ώρα του Σέιμπεν Λι να ξεχωρίσει επιθετικά. Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 9 πόντους στο διάστημα αυτό και έχοντας σύμμαχο τον αρχηγό μας Κώστα Παπανικολάου που μοίρασε 5 ασίστ εκτόξευσαν τη διαφορά στους 22 πόντους στο ημίχρονο (23-45).

Στο δεύτερο μέρος ο Προμηθέας εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη και μείωσε στους 14 (36-50) μετά από τρία λεπτά αγώνα. Αμέσως όμως ο Ολυμπιακός ισορρόπησε και πάλι και με τον Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητος κοντά στο καλάθι, έκλεισε την περίοδο και πάλι στο +22 (46-68).

Στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός παρουσίασε κατά διαστήματα θεαματικό μπάσκετ, με τον Ντόντα Χολ να είναι ο κύριος αποδέκτης των φάσεων κοντά στο καλάθι και να γίνεται ο πέμπτος διψήφιος του Ολυμπιακού (Βεζένκοφ, Λι, Πίτερς, Ντόρσεϊ οι υπόλοιποι).

Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικά με διαφορά 24 πόντων του Προμηθέα και συνέχισε πρώτος και αήττητος στην Stoiximan GBL.

Επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα μας στο ΣΕΦ κόντρα στην Παρί για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88.