Πούλμαν με οπαδούς της Σίτι τυλίχθηκε στις φλόγες – Γλύτωσαν από τύχη οι επιβαίνοντες
Κατευθύνονταν στο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του League Cup
Ένα τρομακτικό περιστατικό βίωσαν οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι πήγαν με λεωφορείο στο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του League Cup με την Άρσεναλ.
Ειδικότερα, την ώρα που το λεωφορείο κινούταν στον δρόμο M6, το πίσω μέρος τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως και γρήγορα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Η κίνηση διακόπηκε για αρκετή ώρα με τους οπαδούς να εγκαταλείπουν το όχημα εγκαίρως.
«Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική για την άμεση ανταπόκριση της, μιας και δεν τραυματίστηκε και δεν κινδύνευσε κανένας από εμάς», δήλωσε ένας οπαδός της Σίτι.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις