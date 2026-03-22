Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πούλμαν με οπαδούς της Σίτι τυλίχθηκε στις φλόγες – Γλύτωσαν από τύχη οι επιβαίνοντες

Κατευθύνονταν στο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του League Cup

Πούλμαν με οπαδούς της Σίτι τυλίχθηκε στις φλόγες – Γλύτωσαν από τύχη οι επιβαίνοντες
Αλέξανδρος Τσάκος

Ένα τρομακτικό περιστατικό βίωσαν οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι πήγαν με λεωφορείο στο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του League Cup με την Άρσεναλ.

Ειδικότερα, την ώρα που το λεωφορείο κινούταν στον δρόμο M6, το πίσω μέρος τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως και γρήγορα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Η κίνηση διακόπηκε για αρκετή ώρα με τους οπαδούς να εγκαταλείπουν το όχημα εγκαίρως.

 «Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική για την άμεση ανταπόκριση της, μιας και δεν τραυματίστηκε και δεν κινδύνευσε κανένας από εμάς», δήλωσε ένας οπαδός της Σίτι.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

