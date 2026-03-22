Πούλμαν με οπαδούς της Σίτι τυλίχθηκε στις φλόγες – Γλύτωσαν από τύχη οι επιβαίνοντες

Ένα τρομακτικό περιστατικό βίωσαν οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι, οι οποίοι πήγαν με λεωφορείο στο Γουέμπλεϊ για τον τελικό του League Cup με την Άρσεναλ.

Ειδικότερα, την ώρα που το λεωφορείο κινούταν στον δρόμο M6, το πίσω μέρος τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως και γρήγορα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Η κίνηση διακόπηκε για αρκετή ώρα με τους οπαδούς να εγκαταλείπουν το όχημα εγκαίρως.

WARNING TO MAN CITY FANS ⚠️🩵⚪️ AVOID M6 TOLL COACH FIRE pic.twitter.com/gFvQ3sR7HE— finlay (@dunbar71141) March 22, 2026

«Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική για την άμεση ανταπόκριση της, μιας και δεν τραυματίστηκε και δεν κινδύνευσε κανένας από εμάς», δήλωσε ένας οπαδός της Σίτι.