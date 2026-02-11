Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Πότε και που θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

Γίνεται γνωστό το ζευγάρι της μάχης

Πότε και που θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Γνωστό αναμένεται να γίνει το βράδυ της Τετάρτης 11/2 το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ήδη η μια ομάδα έγινε γνωστή, καθώς ο ΟΦΗ αν και με παίκτη λιγότερο από το 34ο λεπτό επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Πλέον, άπαντες αναμένουν το αποτέλεσμα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει το προβάδισμα με 1-0 από τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης παρότι αρχικά είχε οριστεί να γίνει στο ΟΑΚΑ τελικά θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, μιας και στο στάδιο της Αθήνας γίνονται εργασίες και δεν μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί ο αγώνας.

Παράλληλα, ως ημερομηνία έχει οριστεί η 25η Απριλίου, ενώ η ΕΠΟ θα ανακοινώσει και επίσημα την ώρα της έναρξης του αγώνα.

Αναλυτικά η προκήρυξη της ΕΠΟ για το Κύπελλο Ελλάδας

