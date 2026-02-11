Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: «Μπαλωθιά» στη Βοιωτία και πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου για δεύτερη σερί χρονιά

Ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Κρητικοί με γκολ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης και παίζοντας από το 34′ με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Σαλσίδο πήραν τη νίκη και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα, την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λεβαδειακός είχε την πρώτη καλή στιγμή του στο 32’ με το σουτ του Όζμπολτ που πέρασε άουτ, ενώ δύο λεπτά μετά η κρητική ομάδα έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Σαλσίδο με δεύτερη κίτρινη έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες στον Τσοκάι.

Στο 44’ ο Γκονζάλεθ έδιωξε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Όζμπολτ, ενώ ένα λεπτό μετά ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ όταν από φάουλ του Ισπανού μπακ, ο Λαμπρόπουλος με πολύ δυνατά κεφαλιά «νίκησε» τον Λοντίγκιν κι έκανε το 1-0.

Στο 45’+5’ ο Λεβαδειακός είχε δοκάρι με το σουτ του Παλάσιος, ενώ στο 68’ η προσπάθεια του Βήχου βρήκε σε ετοιμότητα τον Χριστογεώργο. Οι γηπεδούχοι πίεσαν ασφυκτικά στο τελευταίο εικοσάλεπτο, αλλά δεν μπορούσαν με τίποτα να διασπάσουν την άμυνα του ΟΦΗ που άντεξε ως το φινάλε και πήρε μία πολύ μεγάλη πρόκριση.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (68’ λ.τρ. Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσοκάι (58’ Πεντρόζο), Γκούμας (57’ Παπαδόπουλος), Μπάλτσι (46’ Βέρμπιτς), Παλάσιος, Όζμπολτ (79’ Οζέγκοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Μπόρχα Γκονθάλεθ (84’ Πούγγουρας), Αθανασίου, Αποστολάκης (86’ Ισέκα), Ανδρούτσος, Φούντας (46’ Κανελλόπουλος), Νους (90’+7’ Θεοδοσουλάκης), Σαλσίδο.