Πορτογαλία: 27χρονος ποδοσφαιριστής έχασε την ζωή του μέσα στο γήπεδο

Ένα περιστατικό που έχει σοκάρει τον αθλητικό κόσμο συνέβη στην Πορτογαλία όταν 27χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο.

Ο Νασούρ Μπασέμ της Μονκαραπάτσενσε, κατά τη διάρκεια αγώνα στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Algarve ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος. Σύμφωνα με τα μέσα από την χώρα της Ιβηρικής, και συγκεκριμένα την A Bola, ο αμυντικός κατέρρευσε αναίσθητος 27 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα (ο οποίος δεν συνεχίστηκε), έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή, στο Δημοτικό Στάδιο του Ολάο.

Ο νεαρός έλαβε τις πρώτες βοήθειες από παραϊατρικό προσωπικό του INEM (Εθνικό Ινστιτούτο Επειγόντων Περιστατικών), το οποίο έφτασε περίπου 18 λεπτά αργότερα. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο του Φάρο, δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.