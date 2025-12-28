Περιστέρι – Προμηθέας Πάτρας 80-92: Έκλεισαν εντυπωσιακά το 2025 οι Πατρινοί με κορυφαίο τον Χάρις (βίντεο)

Ένα σπουδαίο διπλό πανηγύρισε ο Προμηθέας Πατρών λίγο πριν φύγει το 2025 επικρατώντας εκτός έδρας του Περιστερίου 80-92 για τη 12η αγωνιστική της GBL.

Ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από το “Ανδρέας Παπανδρέου” μετά από επιμέρους σκορ 33-17 στο τρίτο δεκάλεπτο κερδίζοντας κατά κράτος και την μάχη των ριμπάουντ. Η ομάδα της Πάτρας τελείωσε το ματς με 19 επιθετικά ριμπάουντ έναντι 9 των «κυανοκίτρινων» και με 20 πόντους δεύτερης ευκαιρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Κούρο Σενγκούρα, που βελτίωσε το ρεκόρ της στο 6-5, είχε σε τρομερό βράδυ τον Κλόντελ Χάρις, με τον Αμερικανό γκαρντ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Χάμοντς και Γκρέι από κοντά που έδωσαν σημαντικές βοήθειες με 18 πόντους έκαστος.

Για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου που υπέστη την τρίτη σερί ήττα της στο πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στο 5-6 ξεχώρισε ο Φαν Τούμπεργκεν με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 42-39, 59-72, 80-92

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Καρντένας 12 (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Βαν Τούμπεργκεν 15 (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πέιν 6 (5 ριμπάουντ), Χάρις 13 (2/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 9/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Πετράκης, Γιάνκοβιτς 8 (4/5 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ιτούνας 11 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καπιρέλης, Μουράτος 5, Τζιάλλας, Αμπερκρόμπι 2, Κακλαμανάκης 8 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάμοντς 18 (3/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Κόουλμαν 10 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Μπαζίνας 5 (4 ασίστ), Γκρέι 18 (6/10 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/7 βολές), Μακούρα 8 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάρις 25 (3/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πλώτας 4 (1/7 σουτ), Καπετάκης, Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 2 (7 ριμπάουντ), Σταυρακόπουλος

Τα ομαδικά στατιστικά του Περιστερίου Betsson: 20/38 δίποντα, 7/23 τρίποντα, 19/24 βολές, 37 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 9 επιθετικά), 17 ασίστ, 7 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 27 φάουλ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 20/45 δίποντα, 11/35 τρίποντα, 19/21 βολές, 45 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 19 επιθετικά), 13 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 12 λάθη, 23 φάουλ