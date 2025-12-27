ΑΕΚ – Άρης Betsson 82-76: Πήρε την “μάχη” στα Λιόσια και εδραιώθηκε στην 4η θέση της Basket League (βίντεο)

Η ΑΕΚ πήρε μία σπουδαία νίκη το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) με 82-76 στα Άνω Λιόσια επί του Άρη και εδραιώθηκε στην 4η θέση της Basket League μετά από 12 αγώνες.

Στην αναμέτρηση της στη SUNEL Arena για τη 12η αγωνιστική της GBL πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης με 17 πόντους Σίλβα (14π., 11ρ.), Γκρέι (15π., 4ρ., 3ασ.) και Χαραλαμπόπουλο (6π., 6ρ.) να βάζουν και αυτοί το λιθαράκι τους για να ανέβει η Ένωση στο 7-4.

Για τον Άρη ξεχώρισαν οι Τζόουνς και Νουά με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα. Η ομάδα του Μίλισιτς είδε το ρεκόρ της να πέφτει στο 5-6.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 15 (5/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φλιώνης 11 (3/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Μπάρτλι 9 (3/5 δίποντα, 5 ασίστ), Αρμς 12 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Σίλβα 14 (2/6 δίποντα, 10/14 βολές, 11 ριμπάουντ), Κατσίβελης 17 (5/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ασίστ), Λεκαβίτσιους, Χαραλαμπόπουλος 6 (6 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 2 μπλοκ)

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 19 (5/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Νουά 17 (3/8 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ίνοκ 11 (5/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Χάρελ, Άντζουσιτς 7 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 3 (1/8 σουτ, 7 ασίστ), Τσαϊρέλης 2, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης, Κουλμπόκα 15 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 18-33 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 25/33 βολές, 31 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 9 επιθετικά), 22 ασίστ, 13 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 13 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 19/39 δίποντα, 9/24 τρίποντα, 11/11 βολές, 35 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 10 επιθετικά), 18 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 19 λάθη, 26 φάουλ