Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 75-70: Άντεξε στην πίεση του “Δικεφάλου” και τον κέρδισε ξανά

Το Περιστέρι έκανε μία τρομερή εμφάνιση και επικράτησε του ΠΑΟΚ με 75-70 για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα 24ωρα, αυτή την φορά για την 22η αγωνιστική της GBL.

Ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, σημειώνοντας double-double με 12 πόντους, 13 ριμπάουντ, ενώ ο Σι Τζέι Χάρις είχε άλλους 15 πόντους με 4 ασίστ. Λίγο από όλα έκανε ο Άλβαρο Κάρντενας με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη.

Από πλευράς ηττημένων ο Μπριν Ταϊρί έβαλε 18 πόντους (2/9 τρίποντα) μαζί με 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη, αλλά έκανε airball σε τρίποντο που θα έφερνε το ματς στα ίσια με 9″ στο χρονόμετρο. Πάτρικ Μπέβερλι (12 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Μπεν Μουρ (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ) έκαναν καλή προσπάθεια, ενώ ο Τόμας Ντιμσά ήταν εκείνος που προσπάθησε πολύ στο φινάλε του αγώνα.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ανέβηκε έτσι στο 11-9 (7-3 εντός και 4-6 εκτός έδρας), ενώ εκείνη του Παντελή Μπούτσκου υποχώρησε στο 11-7 (4-3 εντός και 7-4 εκτός έδρας), έχοντας σε εκκρεμότητα το ντέρμπι της 21ης στροφής κόντρα στον Άρη Betsson.

ΤΑ ΔΕΚΑΚΕΠΤΑ: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 7 (2/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κάρντενας 7 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Βαν Τούμπεργκεν 12 (5/12 δίποντα, 2/2 βολές, 13 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 5 (9 ριμπάουντ, 3 λάθη), Γιάνκοβιτς 3 (4 ριμπάουντ), Πετράκης 2 (4 ριμπάουντ), Πέιν 9 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Μουράτος (3 ασίστ), Χάρις 15 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Παπαδάκης 8 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κάριους 7 (3 ριμπάουντ)

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 5 (0/2 τρίποντ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Ταϊρί 18 (2/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Περσίδης (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μουρ 12 (8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μέλβιν 10 (2), Σλαφτσάκης, Ιατρίδης 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φίλλιος, Ντιμσά 8 (1/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)