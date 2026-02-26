Πένθος για τον ελληνικό στίβο – Πέθανε ο Κώστας Γαντζίας σε ηλικία 87 ετών

Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του ελληνικού στίβου μετά την είδηση του θανάτου του Κώστα Γαντζία το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2).

Όπως αναφέρεται στην συλλυπητήρια ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ, ο Κώστας Γαντζιάς πέθανε, “προδομένος” από την καρδιά του. Η κηδεία του θα τελεστεί το πρωί της Παρασκευής (27/2) στην Μεταμόρφωση.

Η ανακοίνωση:

“Ο Κώστας Γαντζίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια “ προδομένος” από την καρδιά του, διετέλεσε για πολλά χρόνια εθνικός προπονητής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική πορεία και την εξέλιξη αθλητών και αθλητριών. Παράλληλα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων διοργανώσεων, καθώς υπήρξε επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις με μεγάλη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.