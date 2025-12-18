Πεδίο μάχης ο τελικός Κυπέλλου Κολομβίας – Οργανωμένοι οπαδοί πιάστηκαν στα χέρια (βίντεο)

Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η Αθλέτικο Νασιονάλ επικράτησε της Ντεπορτίβο Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν με 1-0 κατακτώντας το Copa Colombia, σε ένα ματς που την παράσταση δεν έκλεψαν οι ποδοσφαιριστές αλλά οι οπαδοί των δύο ομάδων.

Φωτοβολίδες, καρέκλες, αντικείμενα όλων των ειδών μπορούσε κανείς να διακρίνει να πετούνται στον αγωνιστικό χώρο από τους φιλάθλους της Ντεπορτίβο που δεν πήραν με τον καλύτερο τρόπο την μη κατάκτηση του τροπαίου. Οι οπαδοί δεν σταμάτησαν εκεί μιας και επιτέθηκαν των φιλάθλων της Ντεπορτίβο σε μια κατάσταση που γρήγορα εκτυλίχθηκε σε μάχη.

Η αστυνομία πιάστηκε στον ύπνο και άργησε πολύ να πάρει τα κατάλληλα μέτρα που χρειαζόντουσαν για να αποφευχθεί μια τέτοια ντροπιαστική κατάσταση. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έσπευσαν γρήγορα στα αποδυτήρια μέχρι να πάρουν το «οκ» της αστυνομίας ότι όλα είναι υπό έλεγχο.

Λίγη ώρα μετά τα πνεύματα ηρέμησαν και η Αθλέτικο Νασιονάλ μπορούσε να σηκώσει επιτέλους το πολυπόθητο για αυτήν τρόπαιο.

Ο τελικός αυτός αποτελούνταν από 2 αγώνες τελικής φάσης, όπου ο πρώτος είχε ολοκληρωθεί με 0-0 στην έδρα της Αθλέτικο Νατιονάλ. Για την ιστορία η πρωταθλήτρια κυπέλλου Κολομβίας έχει 8 τελικούς και 8 τρόπαια.

