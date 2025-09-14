Παπανικολάου: «Παιδικό όνειρο το μετάλλιο με την Εθνική, αν με καλέσουν θα ξανάρθω»

Για την τεράστια επιτυχία της Ελλάδας στο Eurobasket μίλησε ο Κώστας Παπανικολάου, κι ενώ όλοι περίμεναν να ακούσουν ότι αυτό ήταν το δικό του Last Dance με τη γαλανόλευκη, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει σκοπό να σταματήσει από την Επίσημη Αγαπημένη.

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η Εθνική είναι και θα συνεχίσει να είναι τιμή. Εάν καλεστώ στο επόμενο παράθυρο θα είμαι εκεί. Εάν αυτή ήταν η τελευταία συμμετοχή μου γιατί πρέπει να γίνει ανανέωση, στην οποία είμαι υπέρ, τότε τελειώνω με έναν μαγικό τρόπο», είπε ο Κώστας Παπανικολάου.

Από κει και πέρα ο «Παπ» μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο αυτό το μετάλλιο, που ονειρευόταν από μικρό παιδί.

«Είναι μαγεία να εκπληρώνονται τα όνειρά σου. Όνειρα που έχεις από 15 χρονών παιδί. Όταν αυτό γίνεται προσπαθείς να το διαφυλάξεις, προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις. Για μένα πέρσι εκπληρώθηκε το όνειρο να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φέτος το όνειρο του να καταφέρω κάτι με την Εθνική ομάδα σε επίπεδο Ανδρών. Αυτό ήταν που με έκανε να αγαπήσω το μπάσκετ, το να βλέπω την Εθνική του 2005 και του 2006. Από παιδί ονειρευόμουν κι έλεγα πόσο όμορφο είναι να κάνεις κάτι τέτοιο για τη χώρα σου. Νιώθω ευλογημένος και ελπίζω να κάναμε τους Έλληνες περήφανους, παιδάκια να αγαπήσουν το μπάσκετ και ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουν τα δικά τους προβλήματα που είναι μεγαλύτερα από έναν αγώνα μπάσκετ, να καταφέραμε το μυαλό τους να ξεχαστεί ή ακόμα καλύτερα, να τους κάναμε να χαμογέλασαν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος», ήταν τα λόγια του Κώστα Παπανικολάου.