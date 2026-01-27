ΠΑΟΚ: Συγκλονιστική ανάρτηση του Πάμπλο Γκαρσία για το δυστύχημα στη Ρουμανία – “Καταμαύρισε η ψυχή μας, αδέλφια ζείτε μέσα μας”

Σε μία συγκλονιστική ανάρτηση για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία προχώρησε ο παλαίμαχος παίκτης του, Πάμπλο Γκαρσία.

Ο παλαίμαχος χαφ του ΠΑΟΚ και πρώην προπονητής του έκανε την ανάρτησή του στο Facebook:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Καταμαύρισε η ψυχή μας. Ο πόνος είναι απερίγραπτος.Αδέρφια, ζείτε μέσα μας.“