ΠΑΟΚ: Συγκλονιστική ανάρτηση του Πάμπλο Γκαρσία για το δυστύχημα στη Ρουμανία – “Καταμαύρισε η ψυχή μας, αδέλφια ζείτε μέσα μας”
Το τραγικό δυστύχημα έγινε σε αυτοκινητόδρομο στη Ρουμανία
Σε μία συγκλονιστική ανάρτηση για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία προχώρησε ο παλαίμαχος παίκτης του, Πάμπλο Γκαρσία.
Ο παλαίμαχος χαφ του ΠΑΟΚ και πρώην προπονητής του έκανε την ανάρτησή του στο Facebook:
“Καταμαύρισε η ψυχή μας. Ο πόνος είναι απερίγραπτος.Αδέρφια, ζείτε μέσα μας.“
