ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην κατάμεστη Τούμπα την Ρεάλ Μπέτις για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο τεχνικός του συλλόγου Ράζβαν Λουτσέσκου μάλιστα έκανε γνωστή την ενδεκάδα που επέλεξε για την αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τσιφτσής, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα να είναι στην άμυνα. Αμυντικά χαφ θα είναι οι Οζντόεφ και Μεϊτέ, με τους Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Τάισον να βρίσκονται πίσω από τον Γιακουμάκη.

Παράλληλα, γνωστή έκανε την ενδεκάδα της και η Ρεάλ Μπέτις.