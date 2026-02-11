ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας

Τη δική τους μάχη για πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας δίνουν το βράδυ της Τετάρτης 11/2 στην Τούμπα οι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Με προβάδισμα πρόκρισης θα μπει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδεχόμενος τον Παναθηναϊκό, αφού το γκολ-πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη (67’) έκανε τη διαφορά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο.

Οι «ασπρόμαυροι» κέρδισαν ήδη μια φορά τους «πράσινους» στη Θεσσαλονίκη, με 2-0 λίγο πριν τα Χριστούγεννα για τη Super League, ενώ το αντίστοιχο ματς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είχε βρει νικήτρια την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός είδε τους παίκτες του να φεύγουν θριαμβευτές από τον Πειραιά κερδίζοντας με 1-0 τον Ολυμπιακό την Κυριακή (8/2) και σίγουρα η ψυχολογία ανέβηκε σημαντικά. Από την πλευρά της, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στου Χαριλάου, ισοπαλία που ήταν η πρώτη στα 11 πιο πρόσφατα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη (εννέα νίκες και η ήττα με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία, τα υπόλοιπα).