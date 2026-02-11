ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο δικέφαλος έχει το πάνω χέρι στη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα λύσουν τις διαφορές τους στην κατάμεστη «Τούμπα» (20:30, Cosmotesport 1), με έπαθλο το μεγάλο εισιτήριο του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο δικέφαλος του βορρά βρίσκεται στην ευνοϊκή θέση, με το 1-0 επιμέρους σκορ από τον πρώτο αγώνα της σειράς στην «Λεοφώρο» στις 04/02, θέλοντας να το εκμεταλλευτεί καθώς σε αυτή την φάση του Κυπέλλου δεν ισχύουν τα εκτός έδρας γκολ.

Αυτό σημαίνει ότι οι πράσινοι έχουν την εκαιρία να ισοφαρίσουν και να ακολουθήσει παράταση, ενώ αν μείνουν ακόμη στο 1-1 (σκορ και από τους δύο αγώνες) θα κριθεί το εισιτήριο του τελικού στα πέναλντι.

Οι δύο έχουν αναμετρηθεί ήδη 3 φορές φέτος, με την ομάδα του Λουτσέσκου να έχει 2 νίκες μία στην Τούμπα με 2-0 (21/12/25) και αυτή στον πρώτο ημιτελικό με 0-1. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει την πρώτη αναμέτρηση της σεζόν με 2-1 στις 9/11/25.

Η πιο ηχηρή απουσία του ΠΑΟΚ είναι ο Γιάννης Κωνσαντέλιας, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία και δεν θα βοηθήσει την ομάδα του, ενώ το παρόν δήλωσε ο Μεϊτέ που προπονήθηκε κανονικά. Εκτός παραμένουν και οι Ντεσπότοφ με τον Ιβανούσετς.

Με φτερά στα πόδια μετά το διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό με 0-1 οι πράσινοι, που θα τα δώσουν όλα για μία θέση στον τελικό. Διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια που υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση μετά από σοβαρή σύγκρουση στο ντέρμπι «αιωνίων», με τα αποτελέσματα να είναι καθαρά. Επιστρέφει επίσης και οι Τουμπά και Ρενάτο Σάντζεζ, απών θα είναι ο Γιάννης Κώτσιρας που υπέστει τραυματισμό. Σταθερά εκτός οι Πελίστρι, Τζούρισιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισσοκό.

Για την ιστορία, ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει στην Τούμπα από τις 14/02/24 σε ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο αγώνας ήταν ο πρώτος της σειράς και οι πράσινοι είχαν κερδίσει με 0-1 με γκολ του Σπόραρ στο 53′. Στον επόμενο αγώνα ακολούθησε το ιστορικό 2-2 στην «Λεοφώρο» όπου ο Παναθηναϊκός πέρασε στα πέναλτι και κατέκτησε το Κύπελλο κόντρα στον Άρη στις 25/05/24.