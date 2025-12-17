ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο διαιτητής του ντέρμπι

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκος θα ρίξουν την αυλαία της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της Stoiximan Superleague στις 21/12 (19:30, Novasports Prime), με τον διαιτητή της αναμέτρησης να γίνεται γνωστός.

Ο Βόσνιος elite Ιρφάν Πελίτο είναι ο εκλεκτός που επέλεξε η ΕΠΟ για να διευθύνει τον αγώνα της 15ης αγωνιστικής στην Τούμπα, ενώ βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς και Αμέρ Μάτσιτς. Τέταρτος ορίστηκε ο Πολυχρόνης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Πορτογάλος Τιάγκο Μπρούνο Λόπες Μαρτίνες, με βοηθό τον Κουμπαράκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παλιός γνώριμος για τους πράσινους ο 41χρονός ο οποίος είχε σφυρίξει και τον αγώνα του Παναθηναϊκου με την Σαμσουνσπόρ (0-0) στις 28/08, ενώ έχει επιμεληθεί ξανα το ίδιο ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαϊδης» το 2022 όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του δικεφάλου σε αγώνα play-off.