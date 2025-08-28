Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός 0-0: “Ατσαλάκωτοι” οι πράσινοι στη Σαμψούντα

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League, μένοντας στο 0-0 με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, στη ρεβάνς του πρώτου αγώνα που είχε λήξει 2-1 υπέρ των «πράσινων».

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αντιμετώπισαν με επιτυχία την εχθρική ατμόσφαιρα και είχαν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για να πετύχουν γκολ νίκης, με τον Ιωαννίδη να απειλεί δις και τους Κυριακόπουλο και Τετέ να δημιουργούν σημαντικές στιγμές.

Ο τερματοφύλακας Ντραγκόφσκι ήταν καθοριστικός, πραγματοποιώντας σωτήριες επεμβάσεις απέναντι σε Κίλιντς, Μουσάμπα και Εντσάμ, και διασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα έμενε αμετάβλητο.

Οι «πράσινοι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι που δεν δόθηκε σε ανατροπή του Τετέ στο 66’. Την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 14:00 θα γνωρίζουν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων.

Σάμσουνσπορ (Τόμας Ρέις): Κοτσούκ, Γιαβρού (79′ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60′ Χόλσε), Μουσάμπα, Εντσάμ, Μακούμπου (85′ Αϊντόγλου), Κίλινιτς (60′ Ντιμάτα), Μουαντιλμαντζί (79′ Γιαλντίρ).

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (71′ Σιώπης), Τετέ (89′ Γερεμέγεφ), Ιωαννίδης (71′ Σφιντέρσκι), Τζούριτσιτς (63′ Πελίστρι).

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία).

Βοηθοί: Σενάντ Ιμπρισιμπέγκοβιτς, Νταβόρ Μπελίο (Βοσνία).

4ος διαιτητής: Μίλος Γκίγκοβιτς (Βοσνία).

VAR: Πολ Φαν Μπέκελ (Ολλανδία).

AVAR: Ρόμπινς Χένσγκενς (Ολλανδία).