ΠΑΟΚ – Κηφισιά: Ο Ανδρέας Τετέι χάρισε τη φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς στην 11η αγωνιστική της Super League, αλλά ο μικρός Γιαννάκης είχε λόγο για διπλή χαρά μετά το φινάλε του αγώνα, χάρη σε μία όμορφη κίνηση του Ανδρέα Τετέι.

Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, βρέθηκε για άλλη μια φορά στην Τούμπα για να παρακολουθήσει τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ, και μετά το τέλος του ματς είχε την ευκαιρία να συναντήσει και τον διεθνή επιθετικό της Κηφισιάς, Ανδρέα Τετέι.

Ο Έλληνας επιθετικός της Κηφισιάς, Ανδρέας Τετέι, έδωσε στον μικρό Γιάννη Παπαστεφανάκη μία υπογεγραμμένη φανέλα του και φωτογραφήθηκαν μαζί. Το όμορφο στιγμιότυπο αποκαλύφθηκε από την Κηφισιά με ανάρτησή της στα social media.

«Μετά το τέλος της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, ο Ανδρέας Τετέι έδωσε τη φανέλα του στον μικρό Γιάννη Παπαστεφανάκη, όπως ακριβώς του είχε υποσχεθεί», έγραψαν οι Κηφισιώτες στη λεζάντα της φωτογραφίας, κάνοντας τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή για τον μικρό φίλαθλο.

Ο μικρός Γιαννάκης συνεχίζει να ζει μοναδικές στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο.