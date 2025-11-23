Θεωρείτε ότι τα 3 νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού;
Θεωρείτε ότι τα 3 νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι τα 3 νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Κηφισιά: Ο Ανδρέας Τετέι χάρισε τη φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς

ΠΑΟΚ – Κηφισιά: Ο Ανδρέας Τετέι χάρισε τη φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη
Πηγή: Instagram
DEBATER NEWSROOM

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς στην 11η αγωνιστική της Super League, αλλά ο μικρός Γιαννάκης είχε λόγο για διπλή χαρά μετά το φινάλε του αγώνα, χάρη σε μία όμορφη κίνηση του Ανδρέα Τετέι.

Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, βρέθηκε για άλλη μια φορά στην Τούμπα για να παρακολουθήσει τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ, και μετά το τέλος του ματς είχε την ευκαιρία να συναντήσει και τον διεθνή επιθετικό της Κηφισιάς, Ανδρέα Τετέι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας επιθετικός της Κηφισιάς, Ανδρέας Τετέι, έδωσε στον μικρό Γιάννη Παπαστεφανάκη μία υπογεγραμμένη φανέλα του και φωτογραφήθηκαν μαζί. Το όμορφο στιγμιότυπο αποκαλύφθηκε από την Κηφισιά με ανάρτησή της στα social media.

«Μετά το τέλος της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, ο Ανδρέας Τετέι έδωσε τη φανέλα του στον μικρό Γιάννη Παπαστεφανάκη, όπως ακριβώς του είχε υποσχεθεί», έγραψαν οι Κηφισιώτες στη λεζάντα της φωτογραφίας, κάνοντας τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή για τον μικρό φίλαθλο.

View this post on Instagram

A post shared by Kifisia FC – ΠΑΕ Κηφισιά (@kifisiafc)

Ο μικρός Γιαννάκης συνεχίζει να ζει μοναδικές στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ