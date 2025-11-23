ΠΑΟΚ: Εμφατική νίκη 3-0 επί της Κηφισιάς με κορυφαίο τον Τάισον

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Super League, επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-0 στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μείωσε τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στους 2 βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά δεν κατάφερε να “καθαρίσει” το παιχνίδι νωρίς, απέναντι στην μαχητική Κηφισιά του Λέτο, που παρά την αποβολή του Σόουζα στα τελευταία λεπτά, συνέχισε να παλεύει μέχρι το τέλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Σιμόν στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, και ο Τάισον “καθάρισε” την υπόθεση νίκη στο 88′, βάζοντας μάλιστα το κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις με δεύτερο γκολ. Και τα δύο τέρματα του Βραζιλιάνου προήλθαν από ασίστ του Ζίβκοβιτς.

Με αυτή τη νίκη, οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και συνεχίζουν το κυνήγι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού.