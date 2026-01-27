ΠΑΟΚ: Η απόφαση για την αναμέτρηση με τη Λιόν – Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Λιόν μετά την τραγωδία με νεκρούς φίλους της ομάδας της Θεσσαλονίκης στην Ρουμανία.

Όπως τόνισε, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ο αγώνας για την League Phase του Europa League θα γίνει κανονικά καθώς ήταν αδύνατο να αναβληθεί. Παράλληλα, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

“Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

O πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του δσ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες.

Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας. Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την ΟΥΕΦΑ. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας.

Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες”