ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις: Πού θα δείτε τον αγώνα του Europa League – Ποιο κανάλι θα το δείξει

Με στόχο να πετύχει τη νίκη και να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες να βρεθεί στην οκτάδα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Γιουνγκ Μπόις, στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου «τρέχει» ένα νικηφόρο σερί έξι αγώνων που περιλαμβάνει επιτυχίες σε Super League (2-1 τον Ολυμπιακό εντός, 2-0 την ΑΕΚ εκτός, 3-0 τον Βόλο εντός και, πιο πρόσφατα, 5-0 τον Πανσερραϊκό εκτός), Κύπελλο Ελλάδας (4-1 την ΑΕΛ εντός) και Europa League (4-3 τη Λιλ εκτός έδρας).

Το ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις θα ξεκινήσει στις 22:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD