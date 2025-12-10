ΠΑΟΚ: Χωρίς 4 στη Βουλγαρία για το παιχνίδι με την Λουντογκόρετς

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Europa League με την Λουντογκόρετς έχοντας 4 σημαντικές απουσίες.

Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει την Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στο Europa League μετά τον θρίαμβο του στο ντέρμπι με τον Άρη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Εκτός προγράμματος της προπόνησης έμειναν οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης και Σάστρε , οι οποίοι έκαναν αποθεραπεία και φυσικά δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση της Πέμπτης (11/12/).

Το απόγευμα ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για Βουλγαρία. Στις 20:00 στη Ludogorets Arena θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου των Ράζβαν Λουτσέσκου και Κίριλ Ντεσπόντοφ.