ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τίμησαν τους αδικοχαμένους οπαδούς οι «Ένωση» και Ηλιόπουλος (Φωτογραφίες)

Σύσσωμη η ομάδα της ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της Μάριος Ηλιόπουλος τίμησαν τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ πριν την έναρξη του ντέρμπι στην Τούμπα για την Super League.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος άφησε λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ενώ η ομάδα αποχαιρέτησε τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, αφήνοντας λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 4 του γηπέδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τις εικόνες

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)