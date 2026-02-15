ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τίμησαν τους αδικοχαμένους οπαδούς οι «Ένωση» και Ηλιόπουλος (Φωτογραφίες)
Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα
Σύσσωμη η ομάδα της ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της Μάριος Ηλιόπουλος τίμησαν τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ πριν την έναρξη του ντέρμπι στην Τούμπα για την Super League.
Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος άφησε λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ενώ η ομάδα αποχαιρέτησε τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, αφήνοντας λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 4 του γηπέδου.
