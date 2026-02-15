Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τίμησαν τους αδικοχαμένους οπαδούς οι «Ένωση» και Ηλιόπουλος (Φωτογραφίες)

Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Τίμησαν τους αδικοχαμένους οπαδούς οι «Ένωση» και Ηλιόπουλος (Φωτογραφίες)
EUROKINISSI
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Σύσσωμη η ομάδα της ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της Μάριος Ηλιόπουλος τίμησαν τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ πριν την έναρξη του ντέρμπι στην Τούμπα για την Super League.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος άφησε λουλούδια στο μνημείο που έχει στηθεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ενώ η ομάδα αποχαιρέτησε τους φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, αφήνοντας λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 4 του γηπέδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τις εικόνες

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ