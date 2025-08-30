Πανσερραϊκός – ΟΦΗ 0-1: Πρεμιέρα με νίκη για τους Κρητικούς στην Super League

Ο ΟΦΗ μπήκε στη σεζόν με «διπλό». Οι Κρητικοί ήταν ανώτεροι από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες και χάρη στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονθάλεθ πήραν τη νίκη με 1-0.

Ο ΟΦΗ πέρασε από τις Σέρρες και ξεκίνησε με «τρίποντο» τις υποχρεώσεις του στη Super League, μιας και η πρεμιέρα του με τον Παναθηναϊκό είχε πάρει αναβολή. Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 54′ ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ.

Με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Γκονζάλεθ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με οβίδα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο (84’ Γκελασβίλι), Τσαούσης, Ομεονγκά, Γκιγιομιέ (68’ Λιάσος), Ουαγκέ (78’ Φάλε), Μπανζακί (84’ Σοφιανός), Γκριν (78’ Λεό), Ιβάν.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας (90’ Ζανελάτο), Σενγκέλια (74’ Σαλσίδο), Νους (90’ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (64’ Ράκονιατς).