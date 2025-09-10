Παναθηναϊκός: Ζήτησε και πήρε 500 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό»

Με τον κόσμο του στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στον κυριακάτικο (14/9, 18:00) αγώνα με την Κηφισιά στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League που θα διεξαχθεί στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο».

Στη σημερινή (10/9) σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο ανάμεσα στις δύο ομάδες και την Αστυνομία οι «πράσινοι» ζήτησαν και πήραν 500 εισιτήρια για το παιχνίδι, τα οποία θα διαθέσουν μέσα στις επόμενες ημέρες προς τους φιλάθλους τους.