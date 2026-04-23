Λαμίν Γιαμάλ: Χάνει επίσημα το υπόλοιπο της σεζόν – Διαθέσιμος για την Ισπανία στο Μουντιάλ

Το σενάριο για σοβαρό τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ επιβεβαιώθηκε καθώς η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι ο Ισπανός θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο σύλλογος ξεκαθάρισε ότι ο 18χρονος εξτρέμ θα δώσει κανονικά το παρών στο Μουντιάλ με την Ισπανία, ωστόσο δεν θα είναι στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, χάνοντας τις έξι τελευταίες αγωνιστικές που θα κρίνουν το τίτλο στην Ισπανία.

Η διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο +9 δίνοντας ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ωστόσο τα ματς μέχρι το φινάλε μόνο εύκολα δεν είναι με το αποκορύφωμα να είναι το «El Classico» στις 10 Μαΐου στο Spotify Camp Nou.

Από εκεί και πέρα, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται στην έδρα της «έκπληξης» στη φετινή σεζόν, Χετάφε (7η στην κατηγορία), στην έδρα της 10ης Οσασούνα, στην έδρα της 18ης Αλαβές και στην έδρα της 13ης Βαλένθια ενώ εντός έδρας, πέρα από το ματς με τη Ρεάλ, είναι και αυτό κόντρα στην 5η Μπέτις.