EuroLeague: Αμυντικός της χρονιάς ο Άλφα Ντιαλό της Μονακό

Στον Άλφα Ντιαλό της Μονακό κατέληξε το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς της EuroLeague όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) η διοργανώτρια αρχή.

Ο τίτλος πάει για πρώτη φορά σε παίκτη των Μονεγάσκων, ενώ ο αμερικανός φόργουορντ με πέρασμα και από το Λαύριο στις αρχές της καριέρας του παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Alpha Diallo is your 2025–26 EuroLeague Best Defender! 🏆 @ASMonaco_Basket forward was excellent on the defensive end all season long 🔒#EveryGameMatters pic.twitter.com/I34EnhpWXD— EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2026

Ο Ντιαλό αγωνίστηκε σε 39 παιχνίδια τη φετινή σεζόν μετρώντας 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στην δεύτερη θέση της ψηφοφορίας ήταν ο Νικολό Μέλι, στην τρίτη ο Τόμας Γουόκαπ, στην τέταρτη ο Έντι Ταβάρες, ενώ στην πέμπτη ο Τζέριαν Γκραντ.