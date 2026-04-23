EuroLeague: Αμυντικός της χρονιάς ο Άλφα Ντιαλό της Μονακό
Μέσα στην 5αδα των υποψηφίων Γουόκαπ και Γκραντ
Στον Άλφα Ντιαλό της Μονακό κατέληξε το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς της EuroLeague όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) η διοργανώτρια αρχή.
Ο τίτλος πάει για πρώτη φορά σε παίκτη των Μονεγάσκων, ενώ ο αμερικανός φόργουορντ με πέρασμα και από το Λαύριο στις αρχές της καριέρας του παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Ο Ντιαλό αγωνίστηκε σε 39 παιχνίδια τη φετινή σεζόν μετρώντας 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο.
Στην δεύτερη θέση της ψηφοφορίας ήταν ο Νικολό Μέλι, στην τρίτη ο Τόμας Γουόκαπ, στην τέταρτη ο Έντι Ταβάρες, ενώ στην πέμπτη ο Τζέριαν Γκραντ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις