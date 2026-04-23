Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Μέσα στην 5αδα των υποψηφίων Γουόκαπ και Γκραντ

EuroLeague: Αμυντικός της χρονιάς ο Άλφα Ντιαλό της Μονακό
Αλέξανδρος Τσάκος

Στον Άλφα Ντιαλό της Μονακό κατέληξε το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς της EuroLeague όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) η διοργανώτρια αρχή.

Ο τίτλος πάει για πρώτη φορά σε παίκτη των Μονεγάσκων, ενώ ο αμερικανός φόργουορντ με πέρασμα και από το Λαύριο στις αρχές της καριέρας του παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Ντιαλό αγωνίστηκε σε 39 παιχνίδια τη φετινή σεζόν μετρώντας 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στην δεύτερη θέση της ψηφοφορίας ήταν ο Νικολό Μέλι, στην τρίτη ο Τόμας Γουόκαπ, στην τέταρτη ο Έντι Ταβάρες, ενώ στην πέμπτη ο Τζέριαν Γκραντ.

