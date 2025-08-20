Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό αντίο του Τζιμπρίλ Σισέ στον Σωτήρη Νίνη – “Λάτρευα να παίζω μαζί σου”

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση αποχαιρέτησε ποδοσφαιρικά τον Σωτήρη Νίνη, ο πρώην συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό, Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο Γάλλος παλαίμαχος επιθετικός ανέβασε μια φωτογραφία από την πιο επιτυχημένη του χρονιά στον Παναθηναϊκό και έκανε ειδική μνεία σε ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα που έβγαλε το τριφύλλι από τις ακαδημίες του.

Ο Τζιμπρίλ Σισέ πόσταρε μια φωτογραφία από τη χρονιά του “πράσινου” νταμπλ (σεζόν 2009/2010), κρατώντας το τρόπαιο της Super League, δίπλα στον Σωτήρη Νίνη, και έγραψε:

“Αδελφέ μου, μπορείς να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια για την καριέρα σου. Σ’ αγαπώ αδελφέ μου. Αγάπησα το να παίζω μαζί σου στον Παναθηναϊκό. Αυτό το παιχνίδι με τη Ρόμα (εκτός έδρας) ήταν αριστούργημα, το κέρδισες εσύ για μας. Καλή τύχη φίλε μου”.

Οι δύο τους μεγαλούργησαν στην επίθεση του Παναθηναϊκού οδηγώντας τους “πράσινους” στην πιο πρόσφατη κατάκτηση πρωταθλήματος του συλλόγου. Να θυμίσουμε ότι ο Σωτήρης Νίνης ανακοίνωσε χθες ότι κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά από μία καριέρα με πολλά πάνω, πολλά κάτω και αρκετούς τραυματισμούς.