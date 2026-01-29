Παναθηναϊκός – Ρόμα: Θέλει να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2010 παρά τις απουσίες

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται ξανά την Ρόμα στο ΟΑΚΑ (22:00, Cosmotesport 3), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ψάχνοντας να ξαναζήσει τον «θρίαμβο» του 2010.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα παραταχθεί με αρκετές απουσίες καθώς δεν θα έχει διαθέσιμους τους Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Κυριακόπουλο και Καλάμπρια, ενώ εκτός λόγω καρτών θα είναι ο Σβιντέρσκι.

Οι πράσινοι δεν κινδυνεύουν να βγούν εκτός 24αδας, όμως θα ήταν ευνοϊκό να πάρουν αποτέλεσμα κόντρα στους «Τζαλαρόσι», για να ανεβούν στον βαθμολογικό πίνακα και κατά συνέπεια να έχουν καλύτερο αντίπαλο στα πλέι οφς.

Την δεδομένη χρονική στιγμή οι πράσινοι βρίσκονται στην 19η θέση με 11 βαθμούς, ενώ η Ρόμα στην 6η θέση με 15. Οι Ιταλοί δεν θέλουν να βγούν εκτός 8αδας και θα ψάξουν να φύγουν με το διπλό από το ΟΑΚΑ, με σκοπό να περάσουν απευθείας στους «16» χωρίς ενδιάμεσο ματς.

Ο Τζαν Πιερό Γκασπερίνη θα παραταχθεί χωρίς τους Ντόμπβικ, Ελ Σαράουι, Φέργκιουσον, Ερμόσο και Κονέ, με τον σούπερσταρ της ομάδας, Πάολο Ντιμπάλα, να είναι αμφίβολλος. Η παραμονή του Τσιμίκα στην ομάδα μπορεί να τον βρει στην βασική εντεκάδα, μιας και ο Ιταλός προπονητής δεν έχει πολλές λύσεις στην θέση του.

Οι δύο ομάδες έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους το 2010 στην φάση των «32» του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να θριαμβεύει εντός έδρας (ΟΑΚΑ) με 3-2 και εκτός (Ολίμπικο) με 2-3 και συνεχίζοντας στους «16» κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης. Εκεί τελείωσε και το ταξίδι του, γνωρίζοντας την ήττα με 1-3 στην έδρα του και με 1-0 στην Λιέγη.