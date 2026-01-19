Παναθηναϊκός: Παραμένουν εκτός Ναν, Μήτογλου – Διαθέσιμος ο Ρογκαβόπουλος

Εκτός αποστολής για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια έμειναν οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου.

Την ίδια στιγμή σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από κάκωση στην αριστερή ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να απουσιάσει και από το ματς με την Μπασκόνια. Από την πλευρά του, ο Έλληνας φόργουορντ βρίσκεται εκτός με θλάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ξεπέρασε την ίωση και θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» βρίσκονται από την όγδοη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 13-9.