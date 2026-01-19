Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Παναθηναϊκός: Παραμένουν εκτός Ναν, Μήτογλου – Διαθέσιμος ο Ρογκαβόπουλος

Στο 13-9 βρίσκονται οι "πράσινοι"

Παναθηναϊκός: Παραμένουν εκτός Ναν, Μήτογλου – Διαθέσιμος ο Ρογκαβόπουλος
Εκτός αποστολής για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια έμειναν οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου.

Την ίδια στιγμή σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από κάκωση στην αριστερή ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να απουσιάσει και από το ματς με την Μπασκόνια. Από την πλευρά του, ο Έλληνας φόργουορντ βρίσκεται εκτός με θλάση.

Όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ξεπέρασε την ίωση και θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» βρίσκονται από την όγδοη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 13-9.

Ινφαντίνο για το πρωτοφανές χάος στο τελικό του Κόπα Άφρικα: “Απαράδεκτη η κίνηση της Σενεγάλης να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο”
Ινφαντίνο για το πρωτοφανές χάος στο τελικό του Κόπα Άφρικα: “Απαράδεκτη η κίνηση της Σενεγάλης να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο”

Οι παίκτες της Σενεγάλης εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο όταν ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στο τελευταίο λεπτό του τελικού με το Μαρόκο

