Αταμάν πριν τον αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Πρώτη φορά βλέπω αυτή τη διαφορά στις βολές»

Νέα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, μια μέρα πριν το Game 4 της σειρά των τελικών στο T-Center ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Για τη σειρά των τελικών: «Είναι μια σειρά τελικών και ντέρμπι και παίζουμε με την ομάδα που κέρδισε την Euroleague, αλλά πιστεύω ότι η ποιότητα του μπάσκετ σε αυτή τη σειρά είναι υψηλή, οπότε και οι δύο ομάδες βάζουν πολύ επιθετικότητα στις δύο πλευρές του γηπέδου, βγάζουν παίκτες που ηγούνται στο σκοράρισμα και όλα τα παιχνίδια είναι πολύ κλειστά. Νομίζω ότι στο δεύτερο ματς που κερδίσαμε και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε τέλειο μπάσκετ κι αυτό θέλουμε να κάνουμε κι αύριο».

Για τη διαφορά των βολών και την ατάκα του Μάικ Μπράουν για την αντίστοιχη διαφορά στο ΝΒΑ: «Εχω πολύ σεβασμό στον Μάικ Μπράουν και στο ΝΒΑ και έχω κι εγώ εμπειρία κι έχω παίξει 45 τελικούς στην καριέρα μου και δεν έχω δει ποτέ μου μια τέτοια διαφορά στις βολές. Ίσως να είναι να είναι και η μεγαλύτερη στη διαφορά. Αλλά δεν είναι δικαιολογία. Ξέρουμε τι γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια. Πρέπει να κερδίσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Πρέπει να κερδίσουμε αύριο και να πάμε στο 5ο ματς και να κερδίσουμε με κάθε συνθήκη. Συμφωνώ με τον Μάικ Μπράουν. Αλλά τι να πω. Είτε ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός, είτε οι διαιτητές είναι πολύ καλοί και εμείς είμαστε κακοί».

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει. Έχει έναν σοβαρό τραυματισμό. Αλλά είμαστε πολύ στεναχωρημένοι γιατί οι διαιτητές δεν σταμάτησαν καν το παιχνίδι σε έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό με το ματς να είναι στους 2 πόντους. Και ο παίκτης του Ολυμπιακού είδε τον Ρογκαβόπουλο κάτω και πήγε να καρφώσει. Δεν νομίζω ότι είναι fair play για το ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτό που έκαναν οι διαιτητές και ο παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν, αλλά ο Ρογκαβόπουλος θα είναι έξω για μήνες. Ο Όσμαν προσπαθεί να παίξει αύριο. Θα κάνει ένεση και μίλησα και με το ιατρικό επιτελείο, αλλά θέλει να παίξει. Αν ήταν άλλο ματς δεν θα έπαιζε, αλλά είναι τελικός για εμάς. Κι έχουμε και το θέμα του Σλούκα που και χθες έπαιξε με μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω αν αύριο θα είναι στην αποστολή».